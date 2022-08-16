Росіяни використовуючи реактивну артилерію, завдали ударів по Запорізькій та Дніпропетровській областях, внаслідок чого є жертви та поранені.

Про це повідомляє Запорізька та Дніпропетровська ОВА.

У Запорізькій області масового обстрілу зазнало місто Оріхів. Протягом кількох годин окупанти гатили з реактивної артилерії. Внаслідок ударів по місту, загинула місцева мешканка та ще шість осіб отримали поранення.

"Внаслідок ворожої атаки руйнувань зазнали десятки приватних будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Виникли пожежі, що булі ліквідовані рятувальники ДСНС", - заявили у Запорізькій ОВА.

Трохи пізніше росіяни обстріляли Нікополь та район міста. За словами обласної влади, у місто прилетіло 20 снарядів з реактивної артилерії "Град" та 10 зі ствольної артилерії.

"Попередньо, четверо людей поранені. Один з них ушпиталений. У місті понівечені кілька приватних будинків. Ще у кількох сталося загоряння. На місці працюють вогнеборці", - заявили у Дніпропетровській ОВА.