Жителі Полтавської області будуть чути постріли: в чому причина [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
У п'ятницю, 19 серпня, жителі Полтавської області будуть чути звуки пострілів. Причиною тому є проведення навчальних стрільб.
Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram.
За його словами, сьогодні навчальні стрільби проходитимуть у Миргородській та Лубенській громадах.
"19 серпня на території Миргородської та Лубенської територіальних громад проводитимуться навчальні стрільби. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - написав глава ОВА.
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