У п'ятницю, 19 серпня, жителі Полтавської області будуть чути звуки пострілів. Причиною тому є проведення навчальних стрільб.

Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram.

За його словами, сьогодні навчальні стрільби проходитимуть у Миргородській та Лубенській громадах.

"19 серпня на території Миргородської та Лубенської територіальних громад проводитимуться навчальні стрільби. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій! Все буде Україна", - написав глава ОВА.