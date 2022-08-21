Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук заявив про те, що в результаті обстрілу Зеленодольської громади Дніпропетровської області поранення отримали семеро людей. Про це він повідомив у Telegram.

За оновленою інформацією, загальна кількість постраждалих - семеро осіб. Це три чоловіки, три жінки і 9-річний хлопчик. У всіх - осколкові поранення.

Він додав, що в Зеленодольську від удару російських окупантів є пошкодження дачних будинків, спорткомплексу, дитячого садка, сільськогосподарської техніки. В одну з квартир п'ятиповерхового будинку влучили уламки реактивного снаряда. Рятувальники завершили огляд місця події.

Лукашук також розповів, що вдень під ворожим вогнем знаходилося село Кошове. В результаті атаки ніхто не постраждав, інформація щодо руйнувань ще встановлюється.