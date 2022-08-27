24 серпня окупанти завдали удар по залізничній станції Чаплине в Дніпропетровській область, в результаті якого загинули понад 20 осіб. Міжнародні експерти вважають, що його можна віднести до числа воєнних злочинів. Про це повідомляє Associated Press.

Росія стверджувала, що вона націлилася на потяг, тому що він нібито перевозив українські війська і техніку. Водночас журналіст AP на місці повідомив, що немає ніяких жодних ознак того, що українські військовослужбовці були серед загиблих. Серед загиблих були діти.

Професор центру глобальних відносин Нью-Йоркського університету Дженніфер Трехан сказала:

Залізничний вокзал, як правило, є цивільним об'єктом і не має бути об'єктом нападу.

Навіть якби серед загиблих були деякі військовослужбовці, удар все одно порушує закони війни, якщо завдає непропорційної шкоди цивільному населенню.

Професор юридичного факультету Вандербільтського університету Майкл Ньютон пояснив:

воєнним злочином може вважатися удар по невеликій групі військових, жертвами якого стала велика кількість мирних громадян.

Колишній офіцер британської військової розвідки і викладач військової стратегії і права Френк Ледвідж звернув увагу на те, що "Іскандер" - коштовна високоточна зброя, яка не використовується для "тривіальних" завдань.

Це дає йому підставу припускати, що було завдано навмисного удару по цивільному об'єкту, а метою було "порушення залізничного руху цивільних осіб по всій Україні".