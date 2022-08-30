У Полтавській області лунатимуть постріли: у чому причина [ Редагувати ]
У вівторок, 30 серпня, в Полтавській області будуть проходити навчальні стрільби. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram.
Місцевих жителів просять зберігати спокій.
Стрільби проводитимуться на території Хорольської територіальної громади.
30 серпня на території Хорольської територіальної громади проводитимуться навчальні стрільби з 08.00 до 17.00. Якщо ви почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій.
по темі
У Полтавській області два дні поспіль лунатимуть постріли
У середу, 24 серпня, російські війська завдали групового удару військовій інфраструктурі в Миргороді Полтавської області
Народно-визвольна армія Китаю направить найближчим часом частину військовослужбовців для участі в навчаннях "Схід-2022"
У неділю, 14 серпня, в Полтавській області проходитимуть навчальні стрільби
Цілу добу під ворожим вогнем Нікопольський район, що на Дніпропетровщині. Сигнал повітряної тривоги майже не вщухає. А про звуки вибухів у Нікополі та Марганці місцеві жителі повідомляють і в ночі, і в день.