Лаврову і російській делегації не видали візи до США для візиту в ООН [ Редагувати ]
Джерело: РИА Новости
Росія запросила у США 56 віз, щоб дозволити міністру закордонних справ сергію лаврову і його делегації поїхати в Нью-Йорк на щорічну зустріч світових лідерів в ООН у вересні, проте поки не отримали жодної.
У листі генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу, який опинився в розпорядженні агентства, постпред росії в ООН Василь Небензя заявив, що це "викликає тривогу", оскільки протягом останніх декількох місяців Вашингтон "постійно відмовляє у видачі в'їзних віз" низці російських громадян, делегатів на інші заходи ООН.
Представник Держдепу заявив агентству, що США серйозно ставляться до своїх зобов'язань як країни перебування ООН, додавши, що візові записи є конфіденційними, тому США не можуть коментувати окремі випадки.
"Щороку ми обробляємо сотні віз для делегатів Російської Федерації на заходах ООН", - сказав представник Держдепу.
Він також зазначив, що заявки мають подаватися якомога раніше, щоб забезпечити своєчасну обробку. За його словами, це особливо важливо через необґрунтовані дії рф проти посольства США в росії, в тому числі через примусове звільнення дипломатів у москві.
Представник зазначив, що рф "серйозно обмежила штат і, отже, можливості по обробці віз".
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