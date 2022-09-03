Росія запросила у США 56 віз, щоб дозволити міністру закордонних справ сергію лаврову і його делегації поїхати в Нью-Йорк на щорічну зустріч світових лідерів в ООН у вересні, проте поки не отримали жодної.

У листі генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррішу, який опинився в розпорядженні агентства, постпред росії в ООН Василь Небензя заявив, що це "викликає тривогу", оскільки протягом останніх декількох місяців Вашингтон "постійно відмовляє у видачі в'їзних віз" низці російських громадян, делегатів на інші заходи ООН.

Представник Держдепу заявив агентству, що США серйозно ставляться до своїх зобов'язань як країни перебування ООН, додавши, що візові записи є конфіденційними, тому США не можуть коментувати окремі випадки.

"Щороку ми обробляємо сотні віз для делегатів Російської Федерації на заходах ООН", - сказав представник Держдепу.

Він також зазначив, що заявки мають подаватися якомога раніше, щоб забезпечити своєчасну обробку. За його словами, це особливо важливо через необґрунтовані дії рф проти посольства США в росії, в тому числі через примусове звільнення дипломатів у москві.

Представник зазначив, що рф "серйозно обмежила штат і, отже, можливості по обробці віз".