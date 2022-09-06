У Полтавській області лунатимуть вибухи: що відомо [ Редагувати ]
У вівторок, 6 вересня, в Полтавській області будуть чутні вибухи. Жителів просять зберігати спокій. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram.
За його словами, на території Кременчуцької громади проведуть контрольований вибух на території одного з кар'єрів.
6 вересня на території Кременчуцької громади проведуть черговий контрольований технічний вибух на одному з кар'єрів. Якщо ви почуєте звуки вибухів, зберігайте спокій.
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