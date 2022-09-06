У вівторок, 6 вересня, в Полтавській області будуть чутні вибухи. Жителів просять зберігати спокій. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram.

За його словами, на території Кременчуцької громади проведуть контрольований вибух на території одного з кар'єрів.