У середу, 14 вересня, у Полтавській області через відсутність живлення можуть тимчасово не працювати звукові сигнали тривоги. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram.

Сьогодні з 13 години до 13:40 через відсутність живлення у разі повітряної тривоги можлива відсутність звукового оповіщення сирен у Полтаві та області.

Жителів регіону просять в цей проміжок часу стежити за повітряною тривогою в мобільних додатках.