У Полтаві відключать сирену: що треба знати [ Редагувати ]
У середу, 14 вересня, у Полтавській області через відсутність живлення можуть тимчасово не працювати звукові сигнали тривоги. Про це повідомляє голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram.
Сьогодні з 13 години до 13:40 через відсутність живлення у разі повітряної тривоги можлива відсутність звукового оповіщення сирен у Полтаві та області.
Жителів регіону просять в цей проміжок часу стежити за повітряною тривогою в мобільних додатках.
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