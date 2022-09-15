Зеленський потрапив у ДТП [ Редагувати ]
Президент Володимир Зеленський потрапив у ДТП. Про це повідомив його спікер Сергій Никифоров.
У Києві сталося зіткнення легковика з автівкою Президента України та машинами супроводу.
Медики, що супроводжують Главу держави, надали водію легковика невідкладну допомогу та передали кареті швидкої.
Президента оглянув лікар, серйозних ушкоджень не виявлено.
Усі обставини ДТП з'ясують правоохоронці.
Нагадаємо, 14 вересня Зеленський відвідав звільнений Ізюм на Харківщині.
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