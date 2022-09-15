На Закарпатті автомобіль з сім'єю злетів з моста

Аварія сталася на автошляху між селами Березово та Нижній Бистрий. Водій Opel Corsa не впорався з керування та злетів у річку з моста, де тривають ремонтні роботи. Машина впала з 10-метрової висоти, внаслідок чого водій, його дружина та донька травмувалися