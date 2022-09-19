Понад 40 снарядів: окупанти обстріляли Нікопольський район [ Редагувати ]
Вночі 19 вересня окупанти знову обстріляли Дніпропетровську область. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Ворог випустив понад 40 снарядів по Нікопольській та Марганецькій громадах.
Так, у місті Нікополь та його околиці внаслідок обстрілу пошкоджено десяток будинків, кілька господарських споруд, водопровід та лінія електропередач.
Тим часом у Марганецькій громаді через ворожі удари без світла залишилося понад 2500 сімей. Енергетики вже працюють над відновленням енергопостачання.
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