Росіяни випустили п'ять ракет по Запоріжжю. Голова обласної військової адміністрації Олександр Старух розповів, що обстріл припав на об'єкти інфраструктури обласного центру та будинки приватного сектору. Також окупанти щодоби обстрілюють десятки населених пунктів у регіоні.

Як під постійним ворожим вогнем живуть люди, які з різних причин не можуть полишити домівки - дивіться далі.

Це підприємство з виробництва картону в одному із селищ Комишуваської громади. А точніше те, що залишилось від фабрики, після чергового російського обстрілу. Ракета вщент зруйнувала склад готової продукції, пошкодила виробничий цех та лишила жителів селища без роботи.

Юрій Карапетян, голова селищної ради:

Це останнє підприємство, яке у нас залишилось, було неушкодженим, де працювали люди, сплачувались податки, воно зруйноване на сьогоднішній день і тепер проблеми у нас з бюджетом ще більше стали.

Шматки скла прибирає з території охоронець Юрій. Каже, тоді на підприємстві чергував його напарник - він просто дивом не постраждав.

Юрій, охоронець:

Його не ушкодило і деревина не дала і так він сидів, що двері були відкриті. Ну шок, щас уже трошки може пройшло, а так шок був, ну в каждого був би шок.

Територію громади росіяни обстрілюють з березня майже щодня. По цивільній інфраструктурі та житлових будинках - б'ють ракетами та з реактивних систем. Уже пошкодили сотні дворів. Рятуючись від війни третина місцевих жителів виїхала. Ті, хто залишився - ховаються під час обстрілів, в укриттях, підвалах чи просто... під ліжком.

Василь, житель Комишуваської громади:

А куди я з братом поїду, він інвалід, кому ми нужні.

Валентині Петрівні - 86 років. Жінка розповідає, коли була малою - ховалася у підвалі у роки Другої світової війни. Тепер так само рятується від рашистських снарядів. Під час останнього прильоту дістатися безпечного місця пенсіонерка не встигла. Тож бачила, як летіла ракета і чула, як вона впала на городах.

Валентина, жителька Комишуваської громади:

Воно як бахнуло, так упала й оце тут ударилася об вугол, присіла, черепиця летить, стекла чую десь той, 8 стекол повилітало побилися, дві рами вискочило, ну і шо, вийшла, подивилась, в хаті правда всі цілі.

У пошкоджених будинках люди латають тільки найважливіші частини. Бо бояться, що знову прилетить, каже голова громади. Якщо після обстрілів - в селах зникає світло чи газ, ремонтники намагаються за добу усе відновити. А зараз у громаді готуються до опалювального сезону: запасають дрова та на всяк випадок облаштовують пункт обігріву.