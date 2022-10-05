Над трофеями, які захопили в бою наші артилеристи, чаклують ремонтні батальйони

Облаштувати комфортну кімнату в окопі посеред поля. Та буквально з непотребу змайструвати новітні зразки озброєння! Наші захисники дивують своїми винаходами. Ніна Коломієць разом із колегами з Військового телебачення зібрала найяскравіші приклади того, як наші хлопці на фронті знаходять можливості застосувати, здавалося б, нікому не потрібний мотлох.

Замість діжки для душу - тубус від протитанкової ракети NLAW із лійкою! А ось такий самий циліндр в умілих руках наших військових перетворюється на курник! Коробка від боєприпасів стає домівкою для бджіл.

Оце в нас вулик, я правильно розумію, хлопці? - Самодельный улик.

Навіть у суворих воєнно-польових умовах наші бійці, як справжні господарі, дають друге життя суто військовим речам, вміло облаштовуючи свій побут.

Це остатки російської ракети. Як бачите, вона дуже добре виконує свою мирну функцію. Ми розпалюємо багаття, коли це можливо, вдень, і варимо каву чи чай.

Анна Новіцька, воєнна кореспондентка:

На відміну від окупантів, які звикли жити у бруді, наші військові навіть тут, на позиціях, під обстрілами, намагаються зробити умови, комфортні для несення служби.

Влітку прямо біля окопів облаштовували грядки.

Ось грядочка у нас. Хрен, картошку садим.

Тепер буквально зариваються у землю, аби захиститися від ворожої артилерії. І при цьому вберегтися від перших заморозків. Хлопці шарами складають дерев'яні колоди й мішки з піском, які потім ретельно маскують. В одному бліндажі живуть до чотирьох бійців.

Позивний "Шева", військовослужбовець Збройних сил України:

Ми прийняли ці позиції. Хлопці, які тут стояли вони почали їх робити. Ми продовжуємо, окопуємось далі. Але основні зусилля - ми продвигаємось вперед, ближче до ворога, щоб бачити його краще, чути його краще. Ну і нам було де сховатися. Там же такі фортеці, які витримують велику їхню важку зброю.

Якщо на бойових позиціях насамперед важлива безпека, то місця відпочинку бійці намагаються облаштувати якомога комфортнішими. І теж використовують підручні засоби. Для артилеристів головний будівельний матеріал - ящики від боєприпасів. У такий спосіб по суті непотріб вони перетворюють на корисні у польовому побуті дрібнички та навіть меблі.

Назар, військовослужбовець Збройних сил України:

Мені прийшла ідея, спочатку зробити накриття від дощу, щоб дощ не падав. І можна було намет ставити під тим накриттям. Бо намет такий в мене був не дуже хороший. І він протікав. Потім зробив дах і побачив, що під час сильного дощу намет задуває і намет також мокрий. Я вже вирішив зробити стіни й підлогу. Потім обшив цей поліетиленом і зробив двері. Тепер вийшла така собі імпровізована хата.

Та найголовніші постачальники матеріалу для воєнного хенд-мейду - подарунки від найбоягузливішої армії світу. Тікаючи під натиском Збройних сил України, росіяни масово кидають свою військову техніку й склади з боєприпасами.

Я по ходу нашел пещеру Алладина.

Над трофеями, які захопили в бою наші артилеристи, чаклують ремонтні батальйони.

Богдан, військовослужбовець Збройних сил України:

Тут є хороший мотор, впускні колектори, генератори… Хочемо забрати собі на запчастини.

Ці деталі у вмілих руках наших бійців допоможуть повернути до життя іншу пошкоджену техніку. Або стануть основою для нових, саморобних зразків. Залишки російського вертольоту Ка-52 "Алігатор" перетворилися… на саморобну реактивну систему залпового вогню на базі звичайного авто.

Позивний "Бук", військовослужбовець Збройних сил України: