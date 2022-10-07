Як працює артилерійська установка CAESAR: репортаж з фронту [ Редагувати ]
У Міноборони Франції заявляють про підтримку України та обіцяють незабаром черговий пакет допомоги. Подробиці наразі не розголошують, втім аналітики не виключають, що Україна отримає від партнерів новенькі самохідні арт-установки "Цезар".
Офіційний Париж уже передавав Києву 18 таких гаубиць на колесах. І вони добре зарекомендували себе на фронті зокрема, завдяки своїй далекобійності. Нашим колегам із Військового телебачення вдалося попрацювати разом із екіпажем "Цезаря" на передовій.
Вага - 18,5 т
Швидкість переміщення - до 80 км/год.
Калібр - 155 мм
Дальність стрільби - до 42 км
Заряджають - Готовий! Три снаряди швидких. Гармата!
Коли десь далеко за горизонтом треба знищити артилерійську батарею ворога, або ж велике скупчення живої сили противника, до справи беруться екіпажі самохідної артилерійської установки CAESAR. І сьогодні ми працюємо саме з таким екіпажем.
Анна Новіцька - кореспондентка Військового телебачення України:
Зараз наші артилеристи будуть відпрацьовувати по цілям ворога за допомогою САУ ЦЕЗАР.
Перші "Цезарі" зійшли з конвеєра французького оборонного концерну ще у середині 90-х і тепер удосконалені версії є на озброєнні армій Бельгії, Данії, Чехії та багатьох інших країн.
Позивний "Фіксик", військовослужбовець Збройних сил України:
По максимуму виключено втручання розрахунку в роботу, в розрахування цілей. Все робиться централізовано на комп'ютері. Ось балістичний калькулятор. Він вираховує всі поправки, всі дані. За розрахунком залишається загрузити лише снаряд-заряд і зробити постріл. Обмежень немає, усі цілі беремо.
В Україні ці подарунки від офіційного Парижа зарекомендували себе завдяки швидкості - навіть на бездоріжжі машина вагою 18,5 тонн здатна розганятися до 50-ти кілометрів за годину. На асфальті - може їхати майже вдвічі швидше. І звісно ж, вражає далекобійність гаубиці. Гармата калібром 155 міліметрів здатна влучно вражати ціль на відстані до 42-х кілометрів!
Позивний "Фіксик"- військовослужбовець Збройних сил України:
Серед плюсів - це велика маневреність. Вона дуже швидко займає вогневу, відпрацьовує та залишає. Це все можна вкласти десь в 3 хвилини.
Сучасні технології та злагодженість у роботі допомагають нашим захисникам успішно виконувати бойові завдання. На рахунку екіпажу, з яким ми працюємо сьогодні, - чимало успішних операцій.
Артем - військовослужбовець Збройних сил України:
За результатами роботи підбито дуже багато техніки, живої сили знищено, штаби, склади з боєприпасами.
Французькі "Цезарі" суттєво покращили ситуацію на фронті - діляться наші співрозмовники. Роботи для самохідних арт-установок на передовій - завжди вистачає.
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