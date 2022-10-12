Після масованої російської ракетної атаки в Україні виникли проблеми з енергопостачанням, у багатьох областях введені віялові відключення світла. Так, зранку 12 жовтня у Києві та області централізовано відключають світло через дефіцит потужності.

Про це повідомляє компанія ДТЕК Київські електромережі.

Місто умовно поділено на три черги, за якими за необхідності обмежується подача електроенергії:

1 черга – з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00,

2 черга – з 12:00 до 16:00,

3 черга – з 16:00 до 20:00.

"Друзі, за розпорядженням НЕК Укренерго через дефіцит потужності ми тимчасово обмежуємо електропостачання всіх трьох черг", - сказано в повідомленні.