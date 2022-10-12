У Києві та області зранку почали відключати подачу електроенергії: графік [ Редагувати ]
Після масованої російської ракетної атаки в Україні виникли проблеми з енергопостачанням, у багатьох областях введені віялові відключення світла. Так, зранку 12 жовтня у Києві та області централізовано відключають світло через дефіцит потужності.
Про це повідомляє компанія ДТЕК Київські електромережі.
Місто умовно поділено на три черги, за якими за необхідності обмежується подача електроенергії:
- 1 черга – з 8:00 до 12:00 та з 20:00 до 24:00,
- 2 черга – з 12:00 до 16:00,
- 3 черга – з 16:00 до 20:00.
"Друзі, за розпорядженням НЕК Укренерго через дефіцит потужності ми тимчасово обмежуємо електропостачання всіх трьох черг", - сказано в повідомленні.
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