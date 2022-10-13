Окупанти обстріляли Миколаїв з С-300. З-під завалів багатоповерхівки врятували 11-річного хлопчика, тривають пошуки 7 людей. Про це повідомляється у Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Вночі Миколаїв зазнав масованого обстрілу ракетами типу С-300. Є влучання у п'ятиповерхівку. З-під завалів дістали 11-річного хлопчика. Дитина провела там 6 годин. Зараз йому надається меддопомога.

За словами Кіма, тривають пошуки ще 7 осіб.

Загалом місто було обстріляно 8 ракетами С-300.

За даними ДСНС України під час обстрілу Миколаєва вночі 13 жовтня одна з ракет влучила в п'ятиповерховий житловий будинок в одному з районів міста. В результаті два верхні поверхи зруйновані вщент.

Станом на 08:00 рятувальники деблокували з-під завалів 12-річного хлопчика, якого передали лікарям.

За попередньою інформацією під уламками будинку можуть знаходитися 7 мешканців п'ятиповерхівки, з якими наразі відсутній зв'язок. Рятувальники проводять їх пошуки.

Президент Володимир Зеленський показав відео з місця зруйнованої багатоповерхівки в Миколаєві.