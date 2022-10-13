Нічний обстріл Миклаїва: з-під завалів багатоповерхівки дістали хлопчика [ Редагувати ]
Окупанти обстріляли Миколаїв з С-300. З-під завалів багатоповерхівки врятували 11-річного хлопчика, тривають пошуки 7 людей. Про це повідомляється у Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
Вночі Миколаїв зазнав масованого обстрілу ракетами типу С-300. Є влучання у п'ятиповерхівку. З-під завалів дістали 11-річного хлопчика. Дитина провела там 6 годин. Зараз йому надається меддопомога.
За словами Кіма, тривають пошуки ще 7 осіб.
Загалом місто було обстріляно 8 ракетами С-300.
За даними ДСНС України під час обстрілу Миколаєва вночі 13 жовтня одна з ракет влучила в п'ятиповерховий житловий будинок в одному з районів міста. В результаті два верхні поверхи зруйновані вщент.
Станом на 08:00 рятувальники деблокували з-під завалів 12-річного хлопчика, якого передали лікарям.
За попередньою інформацією під уламками будинку можуть знаходитися 7 мешканців п'ятиповерхівки, з якими наразі відсутній зв'язок. Рятувальники проводять їх пошуки.
Президент Володимир Зеленський показав відео з місця зруйнованої багатоповерхівки в Миколаєві.
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