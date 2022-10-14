У Полтавської області лунатимуть вибухи [ Редагувати ]
Військові проведуть навчальні стрільби у Полтавській області. Про це повідомляє очільник Полтавської ОВА Дмитро Лунін в Telegram.
Жителів попередили про звуки пострілів.
Навчальні стрільби проведуть на території Шишацької громади 14 та 15 жовтня.
Якщо почуєте звуки пострілів, зберігайте спокій.
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