У Херсоні вчинили замах на призначеного окупантами "начальника СІЗО" (відео) [ Редагувати ]
У Херсоні вчинили замах на призначеного окупантами начальника СІЗО Олега Тютюрая. Місцеві пабліки пишуть, що вибуховий пристрій спрацював у Херсоні близько 14:00.
Вибухівку прикріпили до стовпа та активували, коли Тютюрай за кермом свого авто проїжджав повз. Загинув випадковий перехожий, а сам начальник в'язниці не постраждав.
30 вересня Офіс генпрокурора заочно повідомив про підозру Тютюраю. За даними відкритих джерел, до вторгнення росії в Україну Олег Тютюрай працював у виправній колонії №90. За окупаційної влади обійняв посаду "начальника слідчого ізолятора в Херсонській області". Тютюрая занесено до бази українського сайту "Миротворець".
Нагадаємо, окупанти примушують мешканців Херсона негайно залишити місто.
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