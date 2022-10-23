У Херсоні вчинили замах на призначеного окупантами начальника СІЗО Олега Тютюрая. Місцеві пабліки пишуть, що вибуховий пристрій спрацював у Херсоні близько 14:00.

Вибухівку прикріпили до стовпа та активували, коли Тютюрай за кермом свого авто проїжджав повз. Загинув випадковий перехожий, а сам начальник в'язниці не постраждав.

30 вересня Офіс генпрокурора заочно повідомив про підозру Тютюраю. За даними відкритих джерел, до вторгнення росії в Україну Олег Тютюрай працював у виправній колонії №90. За окупаційної влади обійняв посаду "начальника слідчого ізолятора в Херсонській області". Тютюрая занесено до бази українського сайту "Миротворець".

Нагадаємо, окупанти примушують мешканців Херсона негайно залишити місто.