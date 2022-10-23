Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву глави міноборони рф сергія шойгу, про те, що Україна може застосувати "брудну бомбу". За словами глави держави, якщо росія телефонує і розповідає, що нібито Україна щось готує, це означає одне: росія вже все це і підготувала.

Якщо Росія телефонує і розповідає, що нібито Україна щось готує, то це означає одне: Росія вже все це і підготувала. Вважаю, що зараз світ повинен максимально жорстко відреагувати. Якщо Росія підготувала чергове підняття ставок і черговий ескалаційний крок - вона вже зараз, превентивно і до будь-якого нового свого "бруду", має побачити, що світ це не проковтне. Навіть вже сама російська погроза ядерною зброєю - і тим більше проти нашої держави, яка віддала свій ядерний арсенал під обіцянки безпеки з боку найбільших ядерних держав, - це підстава і для санкцій, і для ще більшого посилення підтримки України.

Нагадаємо, у суботу, 23 жовтня, глава міноборони росії сергій шойгу у розмові з міністрами оборони трьох країн - Великої Британії, Франції та Туреччини - заявив про можливе застосування Україною "брудної бомби".

Вранці агентство "РІА Новини" опублікувало матеріал, у якому з посиланням на джерела, "які заслуговують на довіру, в різних країнах" йшлося, що Україна нібито хоче підірвати "брудну бомбу" і звинуватити в цьому росію. Після цього шойгу зателефонував голові Пентагону Ллойду Остіну.

"Брудна бомба" - простий варіант радіологічної зброї. Основні збитки бомба завдає не за рахунок вибуху, а через поширення радіоактивного матеріалу. Експерти вважають одним із видів "брудної бомби" підрив неядерних об'єктів, які використовують радіоактивні матеріали.

Нагадаємо, у США зробили заяву щодо відповіді на ядерний удар по Україні.