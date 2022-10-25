Благодійний фонд Вадима Столара працює над книгою "Історії Сильних" зі свідченнями українців, які постраждали від війни. Цей матеріал також стане живим доказом злочинів російських окупантів, повідомляють у Фонді.

"З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ми збираємо історії людей, які пережили жахи війни. До нас надійшло дуже багато матеріалів, тож наша команда вирішила випустити книгу та презентувати її у країнах Європи. Причому задумали зробити її у двох форматах: зручну для читання книжку в нашій країні та презентаційну книгу – "доказову базу" злочинів окупантів", – пояснили у Фонді.

Там підкреслили, що книга буде містити справжні історії українців, які без страху розповідають про те, що пережили з моменту вторгнення.

"Цей проєкт – справжня українська true story, він націлений на збір і фіксацію всіх фактів та історії нашої нації під час війни. Ця книга буде виходити у двох форматах: розповідь волонтерки Фонду у форматі щоденника, і книга-збірка, яка буде переведена на мови європейських країн та буде презентована на спеціальних заходах. Напишімо разом про все, що переживають вимушені переселенці, про героїзм наших захисників, про міць волонтерів, про біль від втрат… Ми не забудемо вкласти в це видання і те, що підносить настрій і бойовий дух: про циганські здобутки та майстерність Київського Привида, рахунки по Чорнобаївці та напрямок корабля! Про деокупацію, про історії пережитого, від яких щемить. Пророкуємо, що це буде народний блокбастер!", – розповіла волонтерка Фонду Вадима Столара Наталія Приходько.

Щотижня на сторінках у соціальних мережах Фонду публікується по одній з реальних історій реальних людей. Волонтери закликають всіх українців, яким є що сказати, надсилати свої історії на пошту [email protected]

Зазначимо, що Фонд Вадима Столара від початку поставив собі за мету довгострокову допомогу та підтримку людям, які постраждали внаслідок бойових дій на півдні та сході України – це, зокрема, полегшення їхнього матеріального становища, психологічна реабілітація та підтримка дітей у сім’ях, які втратили батька чи мати через війну. Також Фонд активно допомагає військовослужбовцям, надаючи їм все необхідне – від одягу і амуніції до дронів і автомобілів.