Делегації ООН, Туреччини та України затвердили на 31 жовтня графік руху 14 суден так званим "зерновим коридором" у Чорному морі. Про це йдеться у заяві представництва всесвітньої організації у Спільному координаційному центрі, що базується у Стамбулі.

Делегації України, Туреччини та ООН погодили план руху 31 жовтня морським гуманітарним коридором 14 суден, у тому числі 12 з українських портів та 2 в українські порти.

росія була проінформована ООН про це рішення.

Рух суден "зерновим" коридором" 30 жовтня не здійснювався. Шість судів уже розпочали рух із портів України, але поки що не увійшли до гуманітарного коридору. Вони залишаються в українських територіальних водах. Загальний вантаж цих суден - 186,4 тис. тонн продовольства.

Загалом в українських портах і прилеглих до них водах дозволу на рух чекає 21 судно з вантажем продовольства загальною вагою майже 700 тис. тонн. Серед них - судно Всесвітньої продовольчої програми ООН Ikaria Angel із 30 тис. тонн пшениці для задоволення потреб у продовольстві жителів Східної Африки.

Загалом у територіальних водах Туреччини інспекції чекають 97 суден, які йдуть з вантажем з портів України, та 15 суден, які прямують до портів України. Крім того, 87 судів зареєстровано для участі у програмі надалі.

Нагадаємо, 29 жовтня росія оголосила, що припиняє участь у "зерновій угоді" нібито після після нападу повітряних і підводних безпілотників на бойові кораблі Чорноморського флоту в окупованому Севастополі.