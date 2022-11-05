У "днр" підстрелили суддю "Верховного суду", який засудив до страти іноземців, які захищали Україну [ Редагувати ]
В окупованому Вуглегірську скоїли замах на так званого суддю "Верховного суду днр" Олександра Нікуліна, повідомляє місцеве "МВС".
Нікулін отримав вогнепальні поранення і перебуває в лікарні у тяжкому стані.
За інформацією на сайті "Верховного суду днр," Олександра Нікуліна призначили "верховним суддею" 5 вересня 2019 року. Ватажок "днр" денис пушилін повідомив, що суддя виносив вироки "військовим злочинцям".
Зокрема саме цей суддя головував у "колегії", яка засудила до смертної кари британців Ейдена Асліна, Шона Піннера, а також марокканця Саадуна Брагіма, які захищали Україну зі зброєю в руках і потрапили в полон. Їх повернули під час вересневого обміну полоненими.
Нагадаємо, нещодавно внаслідок вибуху в будівлі прокуратури в Луганську був ліквідований "генпрокурор лнр" Сергій Горенко та його та його заступник.
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