У Сумській області військові збили російський безпілотник [ Редагувати ]
Джерело: Укринформ
У Сумській області сьогодні, 6 листопада, збили російський безпілотник. Це зробили бійці добровольчих формувань.
Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання "Суми" у Facebook.
"6 листопада 2022 року, опівдні, силами одного із добровольчих формувань на території Миропільської громади було збито ворожий безпілотник", - йдеться у повідомленні.
Військові зазначили, що оперативна ситуація у Сумській області є цілком контрольованою.
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