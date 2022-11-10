США відмовились визнавати економіку росії ринковою [ Редагувати ]
Через "широке втручання" російського уряду в національну економіку вона більше не класифікуватиметься американською стороною як ринкова. Про це заявили у міністерстві торгівлі США, передає Reuters.
Тепер рф розглядатиметься американськими фінансовими інституціями як країна з неринковою моделлю економіки.
Це рішення дає Сполученим Штатам можливість застосувати всю силу антидемпінгового законодавства США для усунення ринкових спотворень, викликаних посиленням втручання російського уряду в їхню економіку.
Щоб отримати у США статус країни з ринковою економікою, держава повинна відповідати певним критеріям, прописаним в американському законі про тарифи, ухваленому в 1930 році.
росія отримала статус країни з ринковою економікою в 2002 році. На країни з таким статусом не поширюється низка американських зовнішньоторговельних обмежень. Наприклад, щодо них складніше запровадити антидемпінгові мита.
Статус держави з ринковою економікою, наданий росії США 20 років тому, відіграв визначальну роль при вступі рф до Світової організації торгівлі у 2012 році.
Нагадаємо, у вересні Bloomberg прогнозував, що економіка Росії зануриться в рецесію на десять років.
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