Відшкодування збитків Україні за агресію рф: ООН ухвалила резолюцію [ Редагувати ]
У понеділок, 14 листопада, Генеральна асамблея ООН підтримала резолюцію, якою пропонується запровадити механізм компенсації збитків Україні внаслідок агресії росії. Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Twitter.
За всі свої злочини росія заплатить у всіх сенсах - включаючи репарації. Відтепер це воля ООН. Все буде Україна.
При цьому проти ухвалення резолюції проголосували: Білорусь, ЦАР, Китай, Куба, КНДР, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, росія, Сирія та Зімбабве.
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