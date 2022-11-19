Окупанти вдарили по Нікопольському району 60 снарядами [ Редагувати ]
В ніч проти суботи, 19 листопада, окупанти випустили по Нікопольському району у Дніпропетровській області понад 60 снарядів. Про це повідомляється у Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.
Постраждали три громади.
Окупанти обстріляли з "Градів" та важкої артилерії Нікопольську, Марганецьку та Мирівську громади.
Пошкоджено житло, господарські будівлі та автомобілі. Деталі обстрілів ще уточнюються.
Загиблих та постраждалих немає.
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