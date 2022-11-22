В Оріхові окупанти поцілили у пунт роздачі гуманітарної допомоги, є жервти [ Редагувати ]
Російські війська влучили у пункт видачі гуманітарної допомоги у місті Оріхів Запорізької області, внаслідок чого загинув соціальний працівник.Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.
Прямо зараз російські нелюді обстрілюють місто Оріхів. В результаті прямого влучання у пункт видачі гуманітарної допомоги у приміщенні школи, загинув соціальний працівник, ще дві жінки отримали поранення.
Жертв могло бути значно більше, але їх вдалось запобігти завдяки правильній організації роботи з видачі допомоги, коли уникається створення черг і скупчень людей та наявності поряд обладнаних укриттів.
Нагадаємо, у ніч проти вівторка, 22 листопада, окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії. У села Марганецької громади окупанти спрямували майже 60 снарядів.
по темі
Російські окупанти продовжують бити ракетами по населених пунктах Донеччини. За інформацією правоохоронців, ворог пошкодив близько двох десятків житлових будинків, господарчі споруди та інфраструктуру.
У понеділок, 21листопада, російські окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру Херсона
А далі наш матеріал про те, як, власне, виглядає ця війна очима цивільних людей. Тих, хто досі живе у прифронтовій зоні.
Цей епізод можна вважати одним з головних підсумків двадцятки. Той з учасників, хто ще коливався, хто ще не хотів зіпсувати стосунки з москвою, - побачив її ставлення і до себе, зокрема.
З-під завалів житлового будинку в місті Вільнянськ Запорізької області, куди вночі влучила російська ракета, дістали тіла сімох загиблих. Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко