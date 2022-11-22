Російські війська влучили у пункт видачі гуманітарної допомоги у місті Оріхів Запорізької області, внаслідок чого загинув соціальний працівник.Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

Прямо зараз російські нелюді обстрілюють місто Оріхів. В результаті прямого влучання у пункт видачі гуманітарної допомоги у приміщенні школи, загинув соціальний працівник, ще дві жінки отримали поранення.

Жертв могло бути значно більше, але їх вдалось запобігти завдяки правильній організації роботи з видачі допомоги, коли уникається створення черг і скупчень людей та наявності поряд обладнаних укриттів.