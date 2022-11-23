Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що росія планує теракти у білорусі та Бєлгороді, аби звинуватити Україну. Про це він написав у Twitter.

Крім того, ворог має намір дискредитувати нашу країну.

Так, російське керівництво хоче втягнути Білорусь у війну проти України і підштовхнути на вторгнення. Для цього у Білорусі можуть бути проведені теракти.

Крім того, кремль, ймовірно, готує провокації у Бєлгороді, аби підвищити підтримку війни серед росіян. Подоляк додав, що рф продовжує інформаційні кампанії про ув'язнених з метою дискредитації України.