У Зеленського розповіли про нову тактику росії [ Редагувати ]
Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив про те, що росія планує теракти у білорусі та Бєлгороді, аби звинуватити Україну. Про це він написав у Twitter.
Крім того, ворог має намір дискредитувати нашу країну.
Так, російське керівництво хоче втягнути Білорусь у війну проти України і підштовхнути на вторгнення. Для цього у Білорусі можуть бути проведені теракти.
Крім того, кремль, ймовірно, готує провокації у Бєлгороді, аби підвищити підтримку війни серед росіян. Подоляк додав, що рф продовжує інформаційні кампанії про ув'язнених з метою дискредитації України.
Пам’ятайте: це росія почала цю війну, руйнує міста, вбиває людей.
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