Бельгія підписала декларацію про підтримку членства України в НАТО та ЄС [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо сьогодні, 26 листопада, підписали спільну декларацію про підтримку руху України до ЄС та НАТО.
"Я дякую Бельгії та пану прем'єр-міністру за підписану сьогодні спільну декларацію. Цей документ підтверджує підтримку Бельгією нашого руху до повноправного членства в Європейському союзі та в НАТО. Ми обов'язково досягнемо цього важливого для нас результату", - сказав президент України.
Зі свого боку, Олександр Де Кро зазначив, що для нього велика честь перебувати в Україні та підтвердити свою підтримку нашій державі та її громадянам.
"Хочу подякувати вам і кожному українцю від імені народу Бельгії за ваше лідерство в ці дуже складні воєнні часи. Ви демонструєте всьому світу, за що слід боротися: за демократію, за відкрите суспільство, де люди ставляться з повагою один до одного і засуджують безглузде насильство ", - наголосив прем'єр-міністр.
по темі
Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Бельгії Олександр Де Кроо сьогодні, 26 листопада, підписали спільну декларацію про підтримку руху України до ЄС та НАТО
Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 25 листопада, провів телефонну розмову з президентом Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн
Президент Володимир Зеленський закликав західні країни підтримати заявки України на вступ до НАТО та Євросоюзу. Про це він сказав під час виступу на пленарному засіданні Парламентської асамблеї НАТО у Мадриді
На це засідання міністри закордонних справ з усіх куточків Євросоюзу зʼїжджаються з хорошим настроєм. Новини та відео з Херсону підняли дух не лише їм, а і їхнім виборцям.
США та НАТО не виключають початок мирних переговорів щодо війни в Україні