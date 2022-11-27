ДСНС розгорнула майже тисячу "Пунктів незламності" [ Редагувати ]
Джерело: ДСНС України
Державна служба України з надзвичайних ситуацій розгорнула 979 "Пунктів незламності" по всій країні.
Рятувальники повідомляють, що від початку функціонування "Пунктів незламності" допомогу було надано понад 64700 особам. З них понад 57 250 громадян отримали допомогу саме в мобільних пунктах на базі наметів.
"Комплектування та функціонування зазначених пунктів здійснюється з урахуванням наявного ресурсу органів виконавчої влади та місцевого самоврядування", - нагадали у ДСНС.
Також фахівці рекомендують українцям заздалегідь дізнатися адреси найближчих "Пунктів незламності" на випадок аварійного відключення зв’язку чи електроенергії. Знайти найближчий пункт можна за посиланням.
по темі
Половину областей України завтра, 27 листопада, накриє мокрий сніг та дощ
День гідності та свободи в Україні щороку відзначають 21 листопада
Сьогодні, 17 листопада, частину областей України накриє мокрий сніг
Кабінет Міністрів України змінив правила виїзду водіїв транспортних компаній
Тиждень, 14-20 листопада, принесе до України сніг та перші денні морози