Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав НАТО надати Україні сучасні танки, щоб ЗСУ отримали військову перевагу перед росією у зимові місяці.

"Я розмовляв із низкою військових експертів, і я чув відповідь, що якщо ми надамо танки до цієї зими, скажімо, до січня, це може мати велике військове значення", - зазначив міністр.

За його словами, у ЗСУ є механіки-водії, які здатні керувати бойовими танками НАТО. Ландсбергіс висловив припущення, що деякі з них вже пройшли відповідну підготовку на території країн Альянсу.

"Це політичне рішення, тому що з військової точки зору взимку, коли лінія фронту стабілізується, якщо буде потрібний додатковий поштовх, цього можна досягти якраз за допомогою сучасних танків", - додав він.