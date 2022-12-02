Окупанти обстріляли 4 громади у Сумській області [ Редагувати ]
У п'ятницю, 2 грудня, окупанти атакували Сумську область. Внаслідок обстрілів окупантів постраждало господарство в одній громаді. Про це повідомляється на сторінці очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Протягом дня ворог завдав 76 ударів по прикордонню із різних видів озброєння.
Очільник області пояснив, які громади обстріляла російська армія:
- По Середино-Будській громаді росіяни ударили з міномета (1 "приліт") та з САУ (22 "прильоти"). Без руйнувань;
- Краснопільська громада: на одне з прикордонних сіл армійці РФ скинули з квадрокоптера вибухівку (ВОГ). Без наслідків;
- По Зноб-Новгородській громаді росіяни били з мінометів 120 мм калібру. 21 міна вибухнула на нашій території. Внаслідок обстрілу пошкоджені склади місцевого господарства. Також після 19 години був обстріл цього ж села одночасно із реактивної системи залпового вогню (6 "прильотів") та САУ (4 "прильоти"). Без постраждалих;
- Білопільську громаду ворог обстріляв зі ствольної артилерії (21 "прильот"). Без жертв.
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