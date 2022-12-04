З початку грудня в Україні через підвищення прожиткового мінімуму збільшилася сума аліментів на дітей.

Так, тепер для дітей віком до шести років прожитковий мінімум становить 2272 гривень, для дітей віком до 18 років – 2833 гривень.

У зв'язку з цим збільшилися і прив'язані до цього показника виплати, зокрема, аліменти, які виплачуються на дітей.

Так, в Україні мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим за половину прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Зараз він складає:

для дітей віком до 6 років – 1136 гривень;

для дітей віком від 6 до 18 років – 1416,5 гривень.

Ця сума не є остаточною, оскільки її можуть проіндексувати.

Відповідно до Сімейного Кодексу України, якщо повнолітня дитина продовжуватиме навчання – її батьки мають утримувати їх 23 роки. Право на утримання припиняється після припинення навчання.