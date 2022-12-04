В Україні збільшився розмір виплати аліментів: що змінилося [ Редагувати ]
З початку грудня в Україні через підвищення прожиткового мінімуму збільшилася сума аліментів на дітей.
Так, тепер для дітей віком до шести років прожитковий мінімум становить 2272 гривень, для дітей віком до 18 років – 2833 гривень.
У зв'язку з цим збільшилися і прив'язані до цього показника виплати, зокрема, аліменти, які виплачуються на дітей.
Так, в Україні мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим за половину прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Зараз він складає:
- для дітей віком до 6 років – 1136 гривень;
- для дітей віком від 6 до 18 років – 1416,5 гривень.
Ця сума не є остаточною, оскільки її можуть проіндексувати.
Відповідно до Сімейного Кодексу України, якщо повнолітня дитина продовжуватиме навчання – її батьки мають утримувати їх 23 роки. Право на утримання припиняється після припинення навчання.
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