Перед відправкою до шкарпеток, а їх наразі більше сотні, волонтери докладуть воїнам ще маленькі солодкі подарунки

Шкарпетки для захисників. Щоб ноги наших воїнів були в теплі, у Чернівцях волонтери з переселенцями взялися в'язати. З впертими і невтомними рукодільницями поспілкувалася Ольга Лучек.

Ось так петелька за петелькою ці жінки наближають нашу Перемогу. Жінки з різних куточків України згуртувалися у Чернівцях зі спільною метою - зігріти бійців в окопах. Тетяна з Донецької області, на Буковині живе з березня. Вона тут найшвидша майстриня, хоча за спеціальністю психолог, але нині вона в'язальниця.

Тетяна, волонтерка:

Хочеться віддати трохи тепла, щоб ці речі зігрівали і були корисними, щоб вони приносили добро, добру емоцію. Думаю про те, щоб людина, яка буде їх вдягати, щоб вона відчула трішечки тепла і відчула себе трішки вдома.

Об'єднала всіх Любов Степанівна. Попри те, що жінка прикута до візка, вона ще на початку вторгнення без відпочинку робила бандерівські смузі, видавала переселенцям гуманітарну допомогу, облаштовувала для них прихисток...

Любов Свіріденко, волонтерка:

Ми мусимо нашими діями допомагати і робити тепло, створювати затишок нашим воїнам. Це так як якийсь талісман передається, намолена така річ, яка буде оберегом для тієї людини. Хочемо допомогти своїми сердечками, своїм теплом зігріти наших воїнів в окопах.

Шкарпетки в'яжуть високими, вище гомілок, аби масимально зігрівати ноги. Пані Ольга з Нікополя, вже й не знає рахунку, котра в її руках пара шкарпеток.

Ольга, волонтерка:

Я купила пряжу, в'яжу, а люди приходять і питають, а шо ви робите, а я на передову шкарпетки, а я принесу вам нитки і от пішли нитки-нитки, і ця людина, яка принесла нитки, теж відчуває, шо вона щось зробила і я це від щиро серця роблю і тягнуться так люди до нас. Перші шкарпетки поїхали до Нікополя, на передову, нашим хлопцям, яких я знаю сама особисто, вони там вже ходять в шкарпетках, вони гріють їм ноги, а це гріють нам душу.

А між в'язанням пані Ольга біжить заварити чаю. Кілька хвилин перерви, і знову за шпиці.

Поп'ємо гарячого чаю і підемо далі в'язати панчохи, адже наші хлопці чекають тепленьких панчіх, зробимо заради перемоги. Перемога тільки за нами.

Перед відправкою до шкарпеток, а їх наразі більше сотні, волонтери докладуть воїнам ще маленькі солодкі подарунки, аби ті відчули любов та підтримку тих, хто в тилу.