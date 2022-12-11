Окупанти вночі вдарили з "Градів" по Дніпропетровській області (фото) [ Редагувати ]
російські окупанти у ніч на 11 грудня шість разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" і важкої артилерії.
Про це повідомляє в Telegram глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"Поцілили по трьох громадах - Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій. Випустили понад 50 снарядів. Люди неушкоджені", - зазначив посадовець.
Резніченко розповів, що у Червоногригорівській громаді: побиті 15 приватних будинків, 50 сонячних панелей, декілька господарчих споруд і автівок, газопроводи та лінії електропередач.
Без світла й води залишилися три села. Аварійні бригади уже приступили до роботи.
У Нікополі понівечені близько десяти приватних будинків і господарчих споруд, адміністративні та офісні будівлі.
"В інших районах ніч з сиреною, але без атак і на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.
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