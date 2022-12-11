російські окупанти у ніч на 11 грудня шість разів обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з "Градів" і важкої артилерії.

Про це повідомляє в Telegram глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Поцілили по трьох громадах - Нікопольській, Червоногригорівській та Марганецькій. Випустили понад 50 снарядів. Люди неушкоджені", - зазначив посадовець.

Резніченко розповів, що у Червоногригорівській громаді: побиті 15 приватних будинків, 50 сонячних панелей, декілька господарчих споруд і автівок, газопроводи та лінії електропередач.

Без світла й води залишилися три села. Аварійні бригади уже приступили до роботи.

У Нікополі понівечені близько десяти приватних будинків і господарчих споруд, адміністративні та офісні будівлі.

"В інших районах ніч з сиреною, але без атак і на цю хвилину спокійно", - додав глава ОВА.