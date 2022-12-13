Зниження температури й дощі, що охопили Україну, зміняться снігопадами й вже у вівторок, 13 грудня, у центральних районах, а також на Сіверщині та Слобожанщині вдарить серйозна негода.

Про це повідомив народний синоптик Стас Щедрін.

Він зазначив, що у Сумській, Чернігівській, Харківській областях та у центрі країни очікуються сильні та дуже сильні снігопади та хуртовини.

У той же час, у південних та південно-східних областях пройдуть сильні зливи.

Також, за його прогнозами, у Кіровоградській області очікується сніговий покров у 7-12 см.