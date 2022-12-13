На Україну обрушаться сильні снігопади та зливи [ Редагувати ]
Зниження температури й дощі, що охопили Україну, зміняться снігопадами й вже у вівторок, 13 грудня, у центральних районах, а також на Сіверщині та Слобожанщині вдарить серйозна негода.
Про це повідомив народний синоптик Стас Щедрін.
Він зазначив, що у Сумській, Чернігівській, Харківській областях та у центрі країни очікуються сильні та дуже сильні снігопади та хуртовини.
У той же час, у південних та південно-східних областях пройдуть сильні зливи.
Також, за його прогнозами, у Кіровоградській області очікується сніговий покров у 7-12 см.
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