Макрон повідомив про домовленість щодо виведення важких озброєнь з ЗАЕС [ Редагувати ]
Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що МАГАТЕ вдалося досягти домовленості про виведення важких озброєнь з території Запорізької АЕС. Про це він заявив після прибуття на міжнародну конференцію в Парижі, скликану для допомоги Україні.
Наша мета - захистити Запорізьку АЕС, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі веде постійні переговори, які, я сподіваюся, дозволять нам повністю захистити ЗАЕС. Я думаю, що найближчі тижні у цьому сенсі будуть вирішальними. Наша мета - демілітаризація зони навколо станції, ми вже добилися виведення важких та легких озброєнь, і тепер обговорюються практичні аспекти.
З ким було досягнуто домовленості, французький лідер не уточнив.
Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) поки що не коментувало цю заяву і про домовленості не повідомляло.
10 грудня глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі говорив про прогрес у переговорах з Україною та рф щодо створення зони безпеки навколо ядерного об'єкта.
Наприкінці листопада у кремлі спростовували підготовку до відходу з ЗАЕС.
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