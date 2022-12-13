Президент Франції Емманюель Макрон повідомив, що МАГАТЕ вдалося досягти домовленості про виведення важких озброєнь з території Запорізької АЕС. Про це він заявив після прибуття на міжнародну конференцію в Парижі, скликану для допомоги Україні.

Наша мета - захистити Запорізьку АЕС, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі веде постійні переговори, які, я сподіваюся, дозволять нам повністю захистити ЗАЕС. Я думаю, що найближчі тижні у цьому сенсі будуть вирішальними. Наша мета - демілітаризація зони навколо станції, ми вже добилися виведення важких та легких озброєнь, і тепер обговорюються практичні аспекти.

З ким було досягнуто домовленості, французький лідер не уточнив.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) поки що не коментувало цю заяву і про домовленості не повідомляло.

10 грудня глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі говорив про прогрес у переговорах з Україною та рф щодо створення зони безпеки навколо ядерного об'єкта.

Наприкінці листопада у кремлі спростовували підготовку до відходу з ЗАЕС.