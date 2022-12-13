США не бачать активності Білорусі біля українських кордонів - Пентагон [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Сполучені Штати не спостерігають за активністю білоруських збройних сил біля кордонів з Україною.
Про це повідомляє речник Пентагону Пет Райдер.
"США не бачать активності Білорусі на українсько-білоруському кордоні", - наголосив прес-секретар Пентагону.
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