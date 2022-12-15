У четвер, 15 грудня, в Україні буде сніг, а в деяких регіонах дощ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

По всій Україні буде хмарна погода.

На півночі очікується хуртовина, місцями мокрий сніг і пориви вітру до 15-20 м/с.

На дорогах може бути ожеледиця.

У південних областях сьогодні дощитиме, можливий мокрий сніг.

На решті території без істотних опадів.

На дорогах, крім сходу та південного сходу, місцями ожеледиця.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Сьогодні вдень стовпчики термометрів у середньому покажуть від -2 до +3 градусів, на півдні + 2 +7 градусів, а в Криму до +10.

Вночі температура опуститься до -4 -9, на Закарпатті та крайньому півдні країни близько нуля.