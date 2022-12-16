Харків повністю знеструмлений: окупанти другий день поспіль б'ють по місту [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
російські окупанти другий день поспіль обстрілюють Харків.
Про це повідомляє в Telegram мер Харкова Ігор Терехов.
"У Харкові другий день поспіль вибухи. Попередньо під ракетним ударом інфраструктурний об'єкт. Можуть бути проблеми з електрикою", - написав він.
Він попросив бути обережними і залишатися в укриттях.
Своєю чергою, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов додав, що окупанти завдали 3 ударів по критичній інфраструктурі Харківської області.
"За попередньою інформацією, постраждалих немає", - уточнив він.
За даними Синєгубова, є влучання у об’єкти критичної інфраструктури в Чугуївському районі.
"Попередньо - без постраждалих. Можливі перебої із електропостачанням", - додав він.
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