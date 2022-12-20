Сполучені Штати анонсували новий пакет військової допомоги, але його зміст та термін поставки буде оголошено пізніше. Про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі, повідомляє "Голос Америки".

Найближчими днями ми оголосимо про ще один пакет допомоги у сфері безпеки. Коли він буде сформований, ми зможемо говорити про зміст, суму та терміни, щоб українські військові отримали обладнання якнайшвидше.

Він також підкреслив, що США надали Україні понад 25 пакетів військової допомоги за останні дев'ять місяців, не рахуючи інших фондів та ініціатив. І наступного року військової допомоги ЗСУ буде більше.