"ЗСУ ще ближче до Сватового" - Гайдай [ Редагувати ]
Сили ЗСУ стають все ближче до Сватового Луганської області. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Тим часом ворог вже вивіз з міста свою окупаційну "адміністрацію ЛНР".
Поки що все стабільно. Повідбивали наступи і в Стельмахівці, і так само в Білогорівці. (Окупанти - ред.) постійно обстрілюють населені пункти, які були нещодавно окуповані. По Невському та Макіївці гатять постійно. Іноді й танки намагаються десь прорватися.
За його словами, росіяни знають, що у Невському залишається близько 150 місцевих жителів, тому запускають у бік села не тільки ракети С-300, а ще й іранські "Шахеди".
Достатньо потужно (російські війська - ред.) обстрілюють все, але нічого їм не вдається. До того, не хочу "вангувати", але можу сказати, що зі Сватового "адміністрація" так званих "ЛНР" поїхала до Луганська.
по темі
У четвер, 22 грудня, у Запорізькій області Сили оборони знищили 2 артилерійські системи з боєкомплектом. Понад 70 військовослужбовців противника отримали поранення. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється. Про це повідомив Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні 24 лютого
За останню добу ЗСУ мали успіхи під Бахмутом, а також просунулись на лінії Сватове-Кремінна
У суботу, 24 грудня, Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію станом на 06:00 щодо російського вторгнення
Січеславські десантники збили російський броньований штурмовик Су-25 "Грач". На рахунку Січеславської бригади ДШВ ЗСУ вже 3️4️ збитих засобів повітряного нападу противника. З них - 2️0️ літаків, 7️ вертольотів, 7️ безпілотних літальних апаратів і крилатих ракет
За минулу добу, 20 грудня, українські військові знищили 510 окупантів