Сили ЗСУ стають все ближче до Сватового Луганської області. Про це заявив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Тим часом ворог вже вивіз з міста свою окупаційну "адміністрацію ЛНР".

Поки що все стабільно. Повідбивали наступи і в Стельмахівці, і так само в Білогорівці. (Окупанти - ред.) постійно обстрілюють населені пункти, які були нещодавно окуповані. По Невському та Макіївці гатять постійно. Іноді й танки намагаються десь прорватися.

За його словами, росіяни знають, що у Невському залишається близько 150 місцевих жителів, тому запускають у бік села не тільки ракети С-300, а ще й іранські "Шахеди".