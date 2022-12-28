У Херсоні чутно вибухи: подробиці [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Ввечері у Херсоні знову чутно вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Як пишуть місцеві пабліки, принаймні кілька районів міста чують гучні обстріли.
Зазначають, що з лівого берега Херсонської області, який тимчасово окупований російськими військами, зафіксовано пуски іранських дронів-камікадзе - "шахедів".
Поки що про наслідки обстрілу нічого невідомо.
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