У Києві та області пролунали вибухи [ Редагувати ]
Фото: Кореспондент
У четвер вранці, 29 грудня, у Києві та області під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві жителі.
Вибухи було чути у різних районах столиці.
Попередньо над областю спрацювала система протиповітряної оборони. Військова адміністрація та влада поки не коментували цю інформацію.
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