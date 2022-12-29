У четвер вранці, 29 грудня, у Києві та області під час масштабної повітряної тривоги пролунали вибухи. Про це повідомляють місцеві жителі.

Вибухи було чути у різних районах столиці.

Попередньо над областю спрацювала система протиповітряної оборони. Військова адміністрація та влада поки не коментували цю інформацію.