У суботу, 31 грудня, Карпати засипало снігом. У горах тримаються мінусова температура та туман. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.

Станом на 09:00, 31.12.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, вітер західній, 14 м/с., температура повітря -3°С.

Додамо, що Піп Іван - одна з найвищих вершин українських Карпат, висота якої 2020,5 метра.