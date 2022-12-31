Карпати замело снігом (фото) [ Редагувати ]
У суботу, 31 грудня, Карпати засипало снігом. У горах тримаються мінусова температура та туман. Про це повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост у Facebook.
Станом на 09:00, 31.12.2022 на г. Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, вітер західній, 14 м/с., температура повітря -3°С.
Додамо, що Піп Іван - одна з найвищих вершин українських Карпат, висота якої 2020,5 метра.
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