У понеділок, 9 січня, Києві очікуються сніг та сильний вітер південно-східного напрямку, який досягатиме штормових позначок у 15-20 метрів за секунду, тому мешканцям столиці варто бути уважними. Про це повідомляє КМДА.

Киян просять:

дуже уважно паркувати автомобілі;

не затримуватись під деревами, великими рекламними конструкціями.

При цьому, як додали в КМДА, температура коливатиметься від -5 до -7 градусів, а вже завтра очікується потепління.

Станом на 08:20 9 січня на вулиці Києва виведено 302 одиниці спецтехніки "Київавтодор". Сніг прибирають понад 3,5 тисячі комунальників.