Киян попередили про сильний вітер та дали поради [ Редагувати ]
У понеділок, 9 січня, Києві очікуються сніг та сильний вітер південно-східного напрямку, який досягатиме штормових позначок у 15-20 метрів за секунду, тому мешканцям столиці варто бути уважними. Про це повідомляє КМДА.
Киян просять:
- дуже уважно паркувати автомобілі;
- не затримуватись під деревами, великими рекламними конструкціями.
При цьому, як додали в КМДА, температура коливатиметься від -5 до -7 градусів, а вже завтра очікується потепління.
Станом на 08:20 9 січня на вулиці Києва виведено 302 одиниці спецтехніки "Київавтодор". Сніг прибирають понад 3,5 тисячі комунальників.
по темі
Завтра, 9 січня, у частині областей очікується невеликий сніг, а місцями дощ
Сьогодні, 6 січня в Україні очікується дуже різноманітна погода
Ближче до вихідних, 7-8 грудня, в Україні зміниться погода, стане холодніше
Синоптик Наталки Діденко дала прогноз погоди на 4 січня
На Новий рік в Україні сильних морозів не прогнозують