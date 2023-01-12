У Німеччині наступного тижня відбудеться засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" за участі близько 50 держав.

Про це повідомляє глава Пентагону Ллойда Остіна під час пресконференції у Вашингтоні.

На зустрічі передусім обговорюватиметься те, чого найбільше зараз потребує Київ, і що йому необхідно для досягнення успіху в майбутньому.

"Ми підтримуватимемо Україну, допоки це буде потрібно, і з усього, що я бачу з боку наших союзників і партнерів, вони відчувають те ж саме. Тож ми залишаємось єдиними у наших зусиллях", - підкреслив міністр оборони США..