Вдень 14 січня російська армія завдає першого в 2023 році масованого ракетного удару по Україні.

Станом на 15:00 майже по всій Україні оголошено повітряна тривога. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що перші ракети вже над територією країни.

У мережі повідомляють про роботу ППО на півдні України.

Пізніше Кім повідомив про роботу ППО на Миколаївщині.

Тим часом ОК "Південь" повідомляє, що у Чорному морі вже 5 ракетоносіїв, загальний залп яких 36 "Калібрів".

Телеграм-канали повідомляють про роботу ППО у Вінницькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях. Ракети прямують у західні регіони України.