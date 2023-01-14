Україна відбиває першу в 2023 році масовану ракетну атаку окупантів [ Редагувати ]
Вдень 14 січня російська армія завдає першого в 2023 році масованого ракетного удару по Україні.
Станом на 15:00 майже по всій Україні оголошено повітряна тривога. Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що перші ракети вже над територією країни.
У мережі повідомляють про роботу ППО на півдні України.
Пізніше Кім повідомив про роботу ППО на Миколаївщині.
Тим часом ОК "Південь" повідомляє, що у Чорному морі вже 5 ракетоносіїв, загальний залп яких 36 "Калібрів".
Телеграм-канали повідомляють про роботу ППО у Вінницькій, Дніпропетровській та Хмельницькій областях. Ракети прямують у західні регіони України.
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