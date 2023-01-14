По всій Україні лунають вибухи: Харків залишився без світла, стало метро [ Редагувати ]
Повідомляється про звуки вибухів в Харкові. Голова Харківської обласної адміністрації Олег Синегубов попередив мешканців регіону про загрозу ракетного удару.
Ракетна небезпека. Перебувайте в укриттях.
Повідомляється, що у місті вимкнули електрику, стало метро.
Крім того, ЗМІ пишуть про роботу ППО в Київській області, звуки вибухів в Івано-Франківській області та Дніпрі.
Влада Львівщини підтвердила роботу ППО в регіоні.
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