Естонія передає Україні гаубиці, снаряди, вантажівки та гранатомети на 113 млн євро [ Редагувати ]
Естонія 19 січня оголосила про передачу Україні найбільшого пакету військової допомоги вартістю 113 млн євро. Про це оголосила прем'єр-міністр Кая Каллас.
Естонці зі своєї болючої історії знають, що відбувається, коли зло перемагає і велика країна поглинає малі. Якщо Україна впаде, свобода в інших частинах світу також опиниться під загрозою. Допомагаючи Україні захистити свою незалежність, ми захищаємо право на свободу та демократію всіх країн, у тому числі й Естонії.
Збройні сили України отримають десятки гаубиць калібру 155 і 152 мм, тисячі снарядів до них, вантажівки підтримки, понад 100 протитанкових гранатометів Carl-Gustav і понад 1000 снарядів до них.
З урахуванням нового пакету на 113 млн євро, сумарний обсяг військової допомоги Україні від Естонії сягне 370 млн євро, що становить понад 1% від річного ВВП країни. Президент Зеленський подякував Естонії за допомогу.
Щиро вдячний Прем’єр-міністру @kajakallas за оголошений сьогодні найбільший пакет військової допомоги, що містить гаубиці, гранатомети та боєприпаси. 🇪🇪 на ділі продемонструвала свою щиру підтримку 🇺🇦 в боротьбі з агресором. Ми це цінуємо. Це інвестиція в нашу спільну перемогу!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 19, 2023
Нагадаємо, Естонія першою в Європі передасть Україні заморожені російські активи на 17 млрд євро.
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