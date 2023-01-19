Естонія 19 січня оголосила про передачу Україні найбільшого пакету військової допомоги вартістю 113 млн євро. Про це оголосила прем'єр-міністр Кая Каллас.

Естонці зі своєї болючої історії знають, що відбувається, коли зло перемагає і велика країна поглинає малі. Якщо Україна впаде, свобода в інших частинах світу також опиниться під загрозою. Допомагаючи Україні захистити свою незалежність, ми захищаємо право на свободу та демократію всіх країн, у тому числі й Естонії.

Збройні сили України отримають десятки гаубиць калібру 155 і 152 мм, тисячі снарядів до них, вантажівки підтримки, понад 100 протитанкових гранатометів Carl-Gustav і понад 1000 снарядів до них.

З урахуванням нового пакету на 113 млн євро, сумарний обсяг військової допомоги Україні від Естонії сягне 370 млн євро, що становить понад 1% від річного ВВП країни. Президент Зеленський подякував Естонії за допомогу.

Щиро вдячний Прем’єр-міністру @kajakallas за оголошений сьогодні найбільший пакет військової допомоги, що містить гаубиці, гранатомети та боєприпаси. 🇪🇪 на ділі продемонструвала свою щиру підтримку 🇺🇦 в боротьбі з агресором. Ми це цінуємо. Це інвестиція в нашу спільну перемогу! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 19, 2023

Нагадаємо, Естонія першою в Європі передасть Україні заморожені російські активи на 17 млрд євро.