Міністри закордонних справ країн Євросоюзу схвалили новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 500 млн євро. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на дипломатичні джерела.

Раніше міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що глави МЗС ЄС обговорять у понеділок у Брюсселі можливість нового траншу допомоги Україні у розмірі 500 млн євро.

Нагадаємо, 20 січня США виділили Україні новий пакет військової допомоги на суму $2,5 млрд.