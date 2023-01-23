Глави МЗС ЄС схвалили новий пакет військової допомоги Україні у 500 млн євро - Reuters [ Редагувати ]
Міністри закордонних справ країн Євросоюзу схвалили новий пакет військової допомоги Україні у розмірі 500 млн євро. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на дипломатичні джерела.
Раніше міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що глави МЗС ЄС обговорять у понеділок у Брюсселі можливість нового траншу допомоги Україні у розмірі 500 млн євро.
Нагадаємо, 20 січня США виділили Україні новий пакет військової допомоги на суму $2,5 млрд.
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